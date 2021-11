Nina Lauwaert is furieus na niet-selectie EK veldlopen: "Oneerlijk en discriminerend"

Belgian Athletics onthulde vandaag wie wordt uitgestuurd naar het EK veldlopen van 12 december in Dublin. Bij de elite en beloften vrouwen overleefde niemand de schifting en dat zint Nina Lauwaert duidelijk niet.

"Dit gaat niet over mijn eigen selectie, maar ik voel me geraakt als vrouw", zegt Lauwaert in een brief aan de media.

"De vrouwen worden benadeeld. Noch ikzelf als winnares bij de vrouwen, noch de winnares bij de beloften vrouwen wordt naar Dublin gestuurd. Wat moeten wij nog meer doen om geselecteerd te geraken?"

"Op deze manier zal je ambities vermoorden, ook bij jeugdatleten, want als je een vrouw bent, geraak je blijkbaar toch nergens. Twaalf mannen selecteren en slechts één vrouw, in mijn ogen ruikt dat naar discriminatie."

Lauwaert hekelt ook het gebrek aan transparantie rond de selectie. "Het is nattevingerwerk. Een selectiecommissie beslist, maar niemand weet concreet wie daar in zit."

"Er komt ook nooit een motivatie achteraf. Ik wil ijveren voor een transparante en eerlijke selectie. Dit is oneerlijk en discriminerend."