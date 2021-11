Messi had Lewandowski Gouden Bal gegund: "Hopelijk krijg je er nog een"

"Gefelicteerd, Lionel Messi en alle winnaars", begint hij zijn bericht. "Ik heb de prijs voor Aanvaller van het Jaar gekregen. Dat zou me niet gelukt zijn zonder een sterk team en loyale fans. Hartelijk dank, iedereen."

Lewandowski bleef stoïcijns kalm tijdens de prijsuitreiking. Ook op de sociale media blijft de Poolse topspits groots in de nederlaag.

De Argentijnse dribbelkont had het hem gegund. "Wat een eer om jou te verslaan. Jij had de trofee vorig jaar verdiend", sprak Messi hem toe. "Ik hoop dat France Football (de organisator van de Gouden Bal, red.) hem alsnog aan jou uitreikt. Dat verdien je."

BEKIJK: Ongeloof in Extra Time

Het Extra Time-paneel begreep het niet. "Ongelooflijk, stop ermee", zei Peter Vandenbempt in onze voetbaltalkshow. "Wat heeft hij na de Copa America nog voor mekaar gekregen?"

"Voor Lewandowski zal het een manco zijn dat hij voor Polen uitkomt. Daar win je geen kampioenschap mee."

"Binnenkort is er nog de verkiezing van de FIFA", pikt Arnar Vidarsson in. "Ik heb mijn stem mogen uitbrengen. En die is niet naar Messi gegaan", verzekert de bondscoach van IJsland.