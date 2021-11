Kompany looft weerbaarheid van spelersgroep: “Hebben karakter laten zien”

Een Belgische beker staat nog niet op zijn palmares. En na een dramatisch eerste kwartier in Seraing leek Vincent Kompany die lege plek ook dit seizoen niet op te vullen. Toch knokte paars-wit zich terug in de wedstrijd. “Zo snel op een 2-0 achterstand komen is niet goed”, analyseerde Vincent Kompany bij VTM. “Dan moet je karakter laten zien om terug te komen. Wel, we hebben teruggevochten. We groeiden naarmate de match vorderde. Dat was het positieve, want de match was een slagveld. Een echt bekerduel. Ik maakte het al vaker mee, maar het blijven mooie momenten.”

Het belangrijkste is dat we naar de kwartfinales mogen. Met 5-0 of na penalty's: tevreden ben ik toch nooit. Vincent Kompany

Ondanks de remonte van 2-0 naar 2-3 incasseerde Anderlecht wel nog een gelijkmaker. “Nochtans stonden we vrij stabiel. Maar we blijven de individuele fouten opstapelen", zuchtte Kompany. "Dat zorgt ervoor dat de tegenstander kan dreigen. Ach, het belangrijkste is dat we naar de kwartfinales mogen. Met 5-0 of na penalty’s: tevreden ben ik toch nooit.” Dromen van de Heizel deed Kompany evenwel nog niet luidop. “Ik blijf rustig. Het is één ding om te spreken over winnen, maar het doen is iets totaal anders. We moeten geduldig blijven, hard werken en progressie blijven maken.”

Van Crombrugge: "Het was niet om aan te zien"