Herkansing voor Genk tegen Club, Van den Brom: "Word ziek van dat woord "weer""

Door een speling van het lot staat er drie dagen na de spectaculaire Genk-Club Brugge in de competitie opnieuw dezelfde affiche op het programma, dit keer in de Croky Cup. Voor Genk-trainer John van den Brom lijkt het een belangrijke herkansing. "Ik denk niet dat de chemie tussen mij en de spelers weg is."

Van den Brom: "Revanche is niet de juiste insteek om aan match te beginnen"

Voor Genk en zijn trainer lijkt dit opnieuw een match van levensbelang. Hoe is de sfeer in de groep? "Eigenlijk best vrolijk. Nu ja, vrolijk is een verkeerd woord, want dat kan niet na die nederlaag van zondag, maar de spelers zijn strijdbaar", vertelde Van den Brom. "Ze beseffen dat dit een kans is om meteen iets recht te zetten. Ik spreek niet graag over revanche want dat is vaak niet de juiste instelling om aan een match te beginnen." Het goede nieuws is dat bijna iedereen fit is. "Paul Onuachu heeft getraind, ik hoop dat hij morgen beschikbaar is." "Wie er speelt, dat weet ik nog niet. Maar we gaan niet plots onze manier van spelen veranderen. Daar houd ik niet van en daar hebben we ook de spelers niet voor. Maar ik zal wel moeten roteren. Daar dwingt de hoeveelheid matchen me toe." En doelman Vandevoordt? Hij lijkt misschien wel even aan rusten toe? "Dat weet ik nog niet. Ik kijk naar de volledige selectie en kijk dan welke jongens er fris zijn, fysiek maar zeker ook mentaal. We zullen daar een weloverwogen beslissing nemen."

Ik word stilaan ziek van het woord "weer". We lopen telkens in datzelfde mes.

Het kan niet ontkend worden dat trainer Van den Brom opnieuw - of nog altijd - onder druk staat. Toch lijkt de chemie tussen trainers en spelers niet weg? "Neen, ik denk niet dat dat zo is. Absoluut niet zelfs." "Kijk, ook zondag is er weer veel goed gegegaan, maar ook veel niet. We krijgen weer drie goals binnen die te vermijden waren. Dat heeft te maken met het feit dat we niet scherp zijn in de zestien op de momenten dat het gevraagd wordt. Die dingen moeten eruit." "Ik word stilaan ziek van dat woord "weer". Het kwam hard aan want we verloren niet omdat Club Brugge fantastisch was, maar omdat we weer in datzelfde mes lopen. Dat is frustrerend voor mij, voor de spelers, voor iedereen. Maar dat duurt een uurtje en dan gaan we weer voort." Met de druk op zijn persoon is Van den Brom niet zo bezig. "Het doet zeker iets met me, maar dan komt mijn topsportmentaliteit boven. Het sterkt me om opnieuw die volgende match voor te bereiden. Ik ga niet in een hoekje zitten. We zijn ook wel wat gewend. Er is altijd druk. Ook positieve druk, is druk. Het is maar hoe je er zelf mee omspringt."

Clement: "Er is opluchting na zondag, maar mogen niet te sterk op emotie leven"

Over naar de andere kant van het land. Tovert Philippe Clement een verrassing uit zijn mouw? "Nu plots een volledig ander tactisch plan, dat zou het heel moeilijk maken voor mijn ploeg. Het wordt ons plan van altijd, de bal hebben en die match proberen te winnen." Hoe is de sfeer in de groep na de ommekeer van zondag? "Er is wel wat opluchting, maar voetbal is emotie. We hebben de voorbije weken momenten gehad zonder succesbeleving, dat kruipt in de kleren. Je hebt die succesbeleving nodig. Maar als topsporter mag je ook niet te erg op je gevoel leven, anders worden je prestaties wisselvallig." Voor twee spelers was er speciale aandacht op het persmoment. Simon Mignolet en Ruud Vormer. "Natuurlijk praat ik met Mignolet, maar dat is niet meer dan anders. Ook hij beleeft graag succes, maar vaak hangt het voor een doelman ook van centimeters af. Hij heeft veel ervaring en weet dat hij zich nu moet focussen op de volgende match met een wit blad."

Ik denk niet dat we de favoriet zijn. Dit is niet het scenario dat je voor zo'n bekerloting zou kiezen.

Of Vormer zal starten, kwamen we niet te weten. "Hij is goed ingevallen en heeft gretigheid getoond. Daar twijfelde ik ook niet aan. Ricca ook trouwens. Dat is belangrijk. We willen winnen als groep. En het is niet makkelijk om van 30 spelers waarvan sommigen hier al een hele tijd zijn en anderen niet, een hechte groep te maken." "Ik wil een team dat elke match wil presteren, individueel en als collectief. In dat proces zijn we aan het zaaien en ik heb het gevoel dat er in de toekomst geoogst zal worden."

"Ik denk dat we niet de grote favoriet zijn voor deze bekermatch. Genk is altijd een moeilijke verplaatsing. Het is een kwalitatieve groep met een goede trainer. Het is voor de bekerloting niet het scenario dat ik zou kiezen. Maar we hebben bewezen dat we er kunnen winnen en we gaan ons volledig smijten."

Over de trainer van de tegenstander was Clement nogmaals vol lof. "Ik vind hem een goeie trainer. Dat heeft hij al bewezen. Dat hij onder druk staat? Er wordt veel geschreven dus ik denk dat iedereen al onder druk heeft gestaan dit seizoen, behalve Mazzu misschien. Ik ben er zelf niet mee bezig, Genk moet zijn beslissingen maar nemen."