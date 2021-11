Belgische topteams loten gunstig voor kwartfinales Euro Hockey League

Als de Dragons hun kwartfinale winnen, treffen ze in de halve finale de winnaar van de kwartfinale tussen het Duitse Rot-Weiss Keulen en de winnaar van het duel tussen het Nederlandse Kampong en het Duitse Uhlenhorst Mülheim.

De taak zal moeilijker zijn voor La Gantoise, dat bij een overwinning in de kwartfinales ofwel zou vallen op de meervoudige winnaar Den Bosch uit Nederland of tegen het Ierse Pegasus.

Tegelijk met het toernooi in Amsterdam organiseert de EHL de Men's Cup, het tweede niveau van de Europese clubcompetitie voor mannen, in de faciliteiten van Egara in Terrassa bij Barcelona.

Waterloo Ducks, onfortuinlijke finalisten in de laatste Belgische kampioensfinale, zullen de Belgische belangen verdedigen. In de kwartfinales nemen de Ducks het op tegen het Schotse Grange. In de halve finales wacht de winnaar van de wedstrijd tussen het Duitse Mannheimer en de Engelsen van Hampstead & Westminster.

In de vorige editie van de EHL, die ernstig werd verstoord door de pandemie, konden alleen de vier beste landen van de ranglijst in april 2021 strijden om de titel.

Het Nederlandse Bloemendaal, met Arthur Van Doren, won door het Spaanse Terrassa met 5-2 te verslaan. Het Brusselse Leopold won de bronzen medaille dankzij 4-2 winst tegen de Duitsers van HTC Uhlenhorst Mülheim.