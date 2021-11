Belgische selectiecommissie neemt geen elitevrouw mee naar EK veldlopen

Net als bij het laatste EK veldlopen in Lissabon in 2019 oordeelt de Belgische bond ook nu dat het niveau van de Belgische vrouwenelite te pover is om iemand uit te sturen. Een domper voor Nina Lauwaert, die zondag de selectiecross in Roeselare won.



Bij de mannen mogen 4 atleten naar Dublin: Michael Somers, Isaac Kimeli, Nicolaï Saké en Pieter-Jan Hannes. Voor die laatste wordt het een eerste individuele deelname aan een internationaal toernooi sinds de Spelen in Rio in 2016.



Heel wat atleten hadden zondag gepleit voor het opvissen van Lander Tijtgat, die zijn schoen verloor en na een inhaalrace 13e werd, maar daar ging de selectiecommissie niet op in.

Op de Mixed Relay stuurt België wel een ploeg uit. Elise Vanderelst, Vanessa Scaunet, Ruben Verheyden en Stijn Baeten moeten daar de Belgische eer hoog houden.



Bij de beloften vrouwen is net als bij de elite vrouwen niemand geselecteerd. Bij de juniores en beloften mannen mogen telkens 4 atleten naar Dublin. Bij de junioren vrouwen is 1 atlete geselecteerd.