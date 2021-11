Vanderhaeghe: "Ontslag is niet verkeerd, alleen de timing is volledig fout"

"Dat heb ik ook gedaan door na de begrafenis nog van woensdag tot zaterdag hard te werken om de ploeg klaar te krijgen voor KV Mechelen. Achteraf was dat blijkbaar niet nodig. En dat vind ik heel jammer in heel dit verhaal. Dat is volledig fout."

"Ik voel me niet ziek ofzo, maar ik was wel geschrokken gisteren", vertelt Vanderhaeghe een dag na zijn ontslag. "Ik dacht dat we de komende week zouden bespreken, maar plots kreeg ik het nieuws. Ik stond er met open mond. De timing is ongelooflijk."

"Heb nog een applaus gekregen van alle spelers"

"De commotie vanuit de achterban is dan ook terecht, vind ik. En het doet me wel deugd. We hadden te weinig punten, maar er was vertrouwen en dat voel je vanuit de achterban en de fans. We hadden pech en problemen met het scorende vermogen, maar we speelden altijd een wedstrijd en we toonden weerbaarheid."

"Het bestuur ging er voor de match tegen KV Mechelen al vanuit dat we zouden verliezen, dat is toch volledig verkeerd? In sport draait toch alles om winst? Maar Cercle wou niet winnen tegen KVM, en het gebeurde toch."

Het is dus vooral de timing van het ontslag die Vanderhaeghe niet kan begrijpen. "Je moet beoordeeld worden op prestaties en punten. We hadden te weinig punten, dat is de realiteit. Een ontslag na Charleroi had ik begrepen, dit niet."

Met onze prestaties hadden we 7 of 8 punten meer kunnen hebben. De beslissing is gevallen, maar het was nog niet gedaan.

"Ik heb intussen wel al met de voorzitter gebeld. Alles is uitgepraat. De timing is volledig fout, voor de rest is er niets mis met het ontslag."

"Ik dacht dat de zege tegen KVM een nieuwe start zou zijn. Vorig jaar had ik 9 matchen om Cercle nog te redden vanuit een verloren positie, en dat is gelukt. Maar intussen is heel die ploeg weer veranderd. We zijn begonnen met 12 spelers die nog geen minuut in eerste klasse gespeeld hadden."

"Dat de band met Monaco nu beter is, is ook mijn verdienste"

Is de kritiek op Monaco terecht? "Cercle moet Monaco dankbaar zijn voor het geld dat ze erin steken. Maar ik vind het ook erg dat de fans dit moeten zeggen. Ze zoeken mensen die het DNA van Cercle uitstralen en met mij hadden ze zo iemand gevonden, denk ik. Ik ben West-Vlaming. Met Thomas Buffel was het hetzelfde verhaal. Nu gaan ze weer een ander pad op."

"Trouwens, als er nu een betere samenwerking was met Monaco, dan had ik daar zeker mijn verdienste in. In het verleden kwamen al die spelers tegen hun zin naar hier, nu is die perceptie anders. Ik ben met de technische staf onze club gaan voorstellen, de academie gaan bezoeken, we hebben daar een training gegeven, ... Nu komen ze niet meer met opgetrokken neus."

Gelooft Vanderhaeghe in de toekomst van Cercle? "Zeker, waarom niet? Het is absurd dat veel supporters nu zo negatief zijn. Er is echt wel een plan. Ik had er zelf graag langer gewerkt. Het is een toffe en sympathieke vereniging met een trouwe aanhang."

En zijn eigen toekomst? "Daar wil ik nog niet over spreken. Ik wil even rusten en tijd nemen voor de mensen die mij altijd gesteund hebben. Maar ik ben mijn hele leven al actief in het voetbal. Ik denk dat ik wel nog terugkeer."