Van Den Spiegel schept klaarheid: "Cross in Boom gaat door, mét Pidcock"

Organisator Golazo van de Wereldbekercross in Antwerpen gooide gisteren de handdoek in de ring: geen Scheldecross dit jaar, de verscherpte coronamaatregelen zijn de boosdoener. Door die beslissing rezen meteen ook twijfels bij de rest van de kalender, maar die drukt Tomas Van Den Spiegel resoluut de kop in: de Superprestige-veldrit in Boom nu zaterdag gaat gewoon door en ook de andere crossen komen niet in het gedrang. "Er is eigenlijk bij niemand twijfel geweest over de cross van Boom", reageert Van Den Spiegel bij Sporza. "We zijn heel blij dat iedereen na de annulatie van Antwerpen en de bijhorende twijfels beseft dat de cross op een veilige manier georganiseerd kan worden." "Mensen die het beleid bepalen, hebben voor een duidelijk kader gezorgd waarbinnen sportevenementen georganiseerd kunnen worden, cross is daar een van. Ik ben heel blij dat we zaterdag en de komende weken gewoon kunnen crossen."

"Uitkijken naar Van Aert en Pidcock in Boom"

Heeft de beslissing van Golazo om de Scheldeprijs te annuleren voor wrevel gezorgd? "Ik was wel verbaasd en ontgoocheld, net omdat er een duidelijk kader is waarbinnen het kan", zegt Van Den Spiegel.



"In het veld zijn Golazo en Flanders Classics concurrenten, maar laat ons niet vergeten dat we recent nog een heel goed WK wielrennen samen georganiseerd hebben. Wat het vervolg is, zien we wel."



"Ik probeer de zaken altijd van de positieve kant te bekijken. Nu kunnen we met zijn allen uitkijken naar de veldrit in Boom, de enige cross dit weekend waar we Van Aert en Pidcock aan het werk kunnen zien. Die laatste komt trouwens met zekerheid aan de start", verduidelijkt Van Den Spiegel.



Ook de rest van de kalender is volgens de CEO van Flanders Classics niet in gevaar. "Ik ga ervan uit dat alle andere crossen zullen doorgaan. Het klopt dat het commercieel niet de meest interessante tijden zijn om een cross te organiseren, maar we hebben met zijn allen een verantwoordelijkheid ten opzichte van de sport."