Theo Bos ruilt zijn pistefiets voor een job als bondscoach van China

Theo Bos heeft in zijn carrière bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Hij grossierde in sprintmedailles op de kampioenschappen, enkel een olympische titel ontbreekt op zijn palmares.

Met die ervaring was de 38-jarige Nederlander geknipt voor de job van bondscoach in eigen land (of in ons land), maar het wordt China. Daar tekent hij een contract tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

"Ik krijg in China de opdracht om te verjongen en te vernieuwen", legt Bos uit in de Nederlandse wielerpodcast In Het Wiel. "Er is zoveel potentieel in China en zoveel middelen. Er valt meer uit te halen dan er nu uitkomt."

Bos koerste de laatste jaren nog, maar niet op het hoogste niveau. "Ik kon nog wel een prijsje pakken, maar ik merkte dat het steeds lastiger werd."

"Ik haalde nog voldoening uit keirinwedstrijden, maar als buitenlander kon ik die al 2 jaar niet rijden wegens corona."