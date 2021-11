Sterckx: "Denk dat het een redelijk beslissende week wordt voor Van den Brom"

Voor het seizoen spraken trainer John van den Brom en technisch directeur Dimitri De Condé de ambitie uit om dit seizoen mee te doen helemaal bovenaan het Belgische voetbal. Bijna halfweg de reguliere competitie staat Racing Genk bovenaan...de rechterkolom van de rangschikking.

"Kijk je puur naar de cijfers, dan staan ze ver onder de waarde van hun kern en onder de verwachtingen", herinnert ook Bert Sterckx zich de uitspraken aan het begin van het seizoen zich. Dat doet de troon van Van den Brom wankelen.

"Er zijn in Genk koele minnaars en mensen die erg vasthouden aan de Nederlander. Tot die laatste groep behoort technisch directeur Dimitri De Condé, dat is geen geheim. Als het draait, hebben we trouwens al gezien dat Genk onder Van den Brom fantastisch voetbal speelt", gaat Sterckx voort.

Het Genkse verhaal rond Van den Brom was vorig jaar al eens moeilijk en eerder dit seizoen opnieuw. En dan is er nog de komst van assistent Glen Riddersholm, die de stabiliteit van de troon van de Nederlander ook geen deugd doet.

"Riddersholm is zelf een T1 geweest mét een palmares. Het is net alsof je een mooie notenboom in je tuin hebt staan, maar omdat je weet dat die ooit zal omvallen, koop je alvast een stevige houtzaag. Alleen steek je die nog niet in de stam, maar leg je ze nog even in het tuinhuis", bekijkt Sterckx het poëtisch.

Voetbaljournalist Bart Lagae treedt Sterckx daarin bij. "In die assistent zou ik me echt zorgen maken in de plaats van John van den Brom. Cercle heeft hetzelfde gedaan. Voor ze Yves Vanderhaeghe ontsloegen, was zijn assistent Thomas Buffel al vervangen door een Oostenrijker (dezelfde nationaliteit als de nieuwe hoofdtrainer Thalhammer bij Cercle). Ik vrees er dus eerlijk gezegd voor, al wens ik het Van den Brom niet toe."