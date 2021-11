Sam Van Rossom: "Ik word meer herkend in Valencia dan in Gent"

De Belgian Lions zijn met een perfect rapport aan de WK-kwalificatie begonnen. De motor van de nationale basketbalploeg was dit weekend Sam Van Rossom, terug na enkele jaren afwezigheid. De guard van Valencia denkt op zijn 35e nog niet aan stoppen en heeft nog heel veel goesting. Dat vertelde hij in een ruim interview voor Sportweekend.

Sam Van Rossom speelt al 12 jaar bij Valencia. Spanje is voor hem een tweede thuis geworden, maar hij voelt zich nog steeds 100% Belg. "Ik ben daar enorm graag. De competitie is van een heel hoog niveau en ik speel in een ambitieuze club die altijd stappen voorwaarts wil zetten. Voor mij is dat een ideale situatie geweest om mee te groeien met die club. Ik ben daar intussen een beetje deel van het meubilair geworden." (lacht) "Ik word ook meer herkend op straat in Valencia dan pakweg in Gent, ondanks het feit dat ik een Gentenaar ben", lacht Van Rossom.

Maar voor hem gaat het niet puur om (h)erkenning. "Ik ben actief in een sport die minder in de belangstelling staat dan voetbal of wielrennen. Maar er zijn nog atleten in deze situatie die even gemotiveerd zijn. Dat geeft ons niet minder voldoening in wat we doen."

Het is volgens Van Rossom wel een feit dat er misschien iets te veel met oogkleppen naar sport gekeken wordt en dat sommige sporten en sporters echt wel onderschat worden. "Ik jaag mij daar niet in op. Ik doe gewoon mijn ding en eens het basketbal stopt, dan hoop ik met veel voldoening terug te kijken op al wat er gebeurd is tijdens die jaren."

Met zijn 35 lentes is Van Rossom niet meer van de jongsten, maar dat is volgens hem niet echt een probleem. "Momenteel is de goesting nog groot. In Spanje zie je toch spelers doorgaan tot hun 40e. Dus wie weet kan het nog eventjes voortduren. Dat het fysiek en mentaal met de jaren moeilijker wordt, is uiteraard geen geheim." Maar de drang om te presteren is er altijd. Als topsporter haat hij uiteraard verliezen, maar hij kan het beter en beter relativeren. "Vroeger was ik drie dagen kwaad na een verloren wedstrijd. Nu is dat proces wat versneld." "Eens ik op het terrein sta, wil ik mij volle bak amuseren, maar ik wil achteraf ook geen spijt hebben dat ik mij niet voor 100% gesmeten heb. Naast het veld lijk ik misschien rustig, maar op het parket is het all-out!"

Waar zijn toekomst ligt, weet hij voorlopig nog niet. "Ik ben dit jaar einde contract in Valencia en bekijk het seizoen per seizoen. We zien wel." Maar een terugkeer naar België sluit hij niet uit. "Zeg nooit nooit."

Sam Van Rossom heeft altijd geloofd dat, als je hard werkt en alles doet wat in je mogelijkheden ligt om ergens te geraken, je uiteindelijk wel op het niveau komt dat je verdient. "Je probeert altijd het hoogste eruit te halen, maar op een bepaald moment komt iedereen aan zijn of haar plafond."

"Ik groeide op in een basketbalmilieu, dicht bij profploegen. Ik zag die mannen spelen en ik wilde dat ook doen. Zoals bij elk kind was mijn eerste droom uiteraard de NBA, maar op een bepaald moment besef je dat het heel moeilijk wordt om dat te bereiken."

"Chase your dreams!" Dat is wat Van Rossom tot slot nog wil meegeven aan elke jonge basketballer. "Doe wat je denkt dat je moet doen en ga er gewoon voor! Er is niets mooier in het leven. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en ik doe dat nog altijd met heel veel plezier."