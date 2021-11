Roglic wint criterium in Monaco, wielersterren halen geld op voor goede doelen

Matteo Trentin was de initiatiefnemer van de eerste editie van BEKING in Monaco, een evenement dat de band tussen de lokale bevolking in het prinsdom en de residerende wielrenners moet versterken en vooral de nodige centjes moet opleveren voor heel wat goede doelen.

De Italiaan kon heel wat collega's overtuigen om op de fiets te kruipen voor het goeie doel.

De deelnemerslijst was om van te smullen met onder meer Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Philippe Gilbert, Jasper Stuyven, Michael Matthews, Geraint Thomas en Chris Froome.

Prins Albert van Monaco gaf het startschot voor het koersje van 40 rondjes over 1,3 kilometer. Primoz Roglic ging met de bloemen aan de haal voor Sonny Colbrelli en Tadej Pogacar.

"Dit was een mooie dag", reageerde de Sloveen. "Het is mooi dat we samen iets goeds ondernemen."

Ook de kinderen kregen de nodige aandacht. De zoontjes van Philippe Gilbert en de spruit van Peter Sagan kropen ook op hun fietsjes.