Rik Samaey over WK-ambities van Belgian Lions: "Mogen geen afwezigen hebben"

Tegen een basketbalgrootmacht als Servië win je niet elke dag. Onze basketbalcommentator Kris Meertens had zondag dan ook een dolenthousiaste Rik Samaey naast zich. Een dag de stunt tegen de Serviërs geniet Samaey nog steeds na.



"Ik had er gisteren niet meteen bij stilgestaan, maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat België ooit gewonnen heeft van Servië of destijds Joegoslavië. Naar het WK toe is dit een heel mooie prestatie. Je wint je eerste twee wedstrijden in de voorronde: beter kan niet", zegt Samaey aan Sporza.



De weg naar het WK is wel nog lang. De top 3 in de poule stoot door en de behaalde punten worden overgedragen. Bovendien wordt de concurrentie er in de 2e kwalificatieronde niet minder op.



"En dat is logisch", is Samaey nuchter. "Als je naar het WK wilt, dan kom je geen B-landen tegen, alleen maar hoger gerangschikte landen. En daar zul je dan voorbij moeten."



"De weg naar het WK is nog lang. De volgende keer speelt België twee keer tegen Letland en je moet ook nog naar Servië. Het WK is dus nog lang niet zeker, maar deze twee zeges zijn wel mooi meegenomen."