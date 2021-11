Red Lions kunnen Oranje-duels plaatsen: "Het was mentaal op"

België kwam zondag snel 2-0 achter in Amstelveen. "Ik vind wel dat ze na de slechte start goed bij elkaar gebleven zijn en met wilskracht er nog het beste hebben proberen uit te halen. Dat het geen hoog niveau was, was voor iedereen duidelijk. Dat zat er op dit moment even niet in." Zeker niet tegen een topland als Nederland, waar de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee voor extra scherpte zorgde. Delmee heeft een verleden in de staf van de Red Lions, dus die wist ook nog eens hoe de Belgische machine stokken in de wielen te steken.

In Amsterdam speelden de Belgen, olympisch en wereldkampioen, tegen Oranje, de Europese kampioen. Het was ook de nummer 1 van de wereld tegen de nummer 4, al zijn de Red Lions na dit weekend hun eerste plaats kwijt aan Australië. Coach Michel van den Heuvel ziet verschillende verzachtende omstandigheden: "Als je de totaalplanning bekijkt, is het niet ideaal om eind november nog wat wedstrijden te spelen. We hebben een schitterend jaar gehad en onze presentatie in Brussel in oktober was uitstekend (dubbele winst tegen Duitsland, red)."

"Ik kan het plaatsen, maar het is niet fijn om niet te winnen"

Eindelijk kennen de Belgen rust. "We gaan een maand helemaal niks doen. Het is belangrijk om de stick even weg te doen, wat vrij te worden in hun hoofd een aandacht te kunnen geven aan de mensen die hun lief zijn."

Hij kan dit dus makkelijk plaatsen? "Ik weet niet of ik dit makkelijk kan, maar ik begrijp vanwaar we komen en wat er bij de jongens speelt. Maar het is nooit fijn om niet te winnen met deze ploeg."

"Van Aubel, onze spits, speelde linksachter, onze rechtsvoor speelde rechtsachter. Dat maakte dat het ritme moeilijk in de ploeg kwam. Uiteindelijk hadden we nog genoeg kansen om een resultaat te halen, maar dat wilde gewoon niet vallen vandaag."

Bovendien experimenteerde Van den Heuvel met een paar nieuwe namen in de aanval. "Het grootste probleem zondag was dat ons complete centrum wegviel door het bal tegen het hoofd van Van Doren vrijdag en de ziekte van Luypaert."

De Kerpel: "Nu 5 weken zonder stick is broodnodig"

Speler Nicolas De Kerpel zit ook met gemengde gevoelens: "We waren niet op ons sterkst, maar het is altijd zonde om je laatste wedstrijd van het jaar te verliezen."

"Maar ik denk dat we wel met een opgeheven hoofd mogen terugkijken naar het afgelopen jaar en zelfs de voorbije 2 jaren", trapt hij een open deur in.

De Kerpel en co. snakken naar rust: "Sinds de voorbereiding op het WK 2018 zijn we "all in" geweest. Dat is bijna 3 jaar. Het is een zware periode geweest. Je voelt dat de ploeg nood heeft aan vakantie."

"We keken uit naar de 4 à 5 weken vakantie. Ik denk dat het mentaal wel op was. We speelden 10 à 20 procent onder ons niveau. Als we op niveau zijn, blijven we gewoon heel moeilijk te verslaan."

"We zijn nu 3 weken vrij en hebben dan 2 weken een indvidueel programma. Dat maakt 5 weken zonder stick. En dat is broodnodig. We zijn na de Spelen redelijk vroeg begonnen, we hadden maar 2 weken vakantie."

"Het zullen toffe weken worden, maar in 2022 zullen we er allemaal weer staan."