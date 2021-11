Pro League: "Fans die hun club willen helpen, dragen een mondmasker"

"Het is zeker niet zo dat de clubs er gerust in waren. Er is veel overleg geweest. Maar het voetbal is een deel van de samenleving. En daar merk je ook dat niet iedereen meer gehoor geeft aan de regels."

"Er is de voorbije week door de Pro League en clubs opgeroepen om de regels te respecteren en in het bijzonder het mondmasker te dragen. We hebben gemerkt dat een groot deel van de fans het doet, maar een deel ook niet. Dat is jammer", vertelt Van Bever.

In ons land blijven supporters welkom in de voetbalstadions, maat wel met Covid Safe Ticket en mondmasker. Maar op de beelden van afgelopen weekend werden toch heel wat supporters zonder mondmasker gespot.

Fans moeten beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat er hier nog toeschouwers in de stadions zitten.

Wie is er verantwoordelijk? Wie moet de mensen op hun plicht wijzen? "Het is een collectieve verantwoordelijk van ons als Pro League, van de clubs als organisator, van de overheid via de politie én van de fans. Zij moeten beseffen dat als ze willen blijven genieten van de wedstrijden, ze zich aan de regels moeten houden."



"Ze moeten beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat er in ons land nog fans welkom zijn. We willen niet de weg van Nederland op waar de stadions weer leeg zijn. De clubs dragen nog steeds de gevolgen van de lege stadions van vorig seizoen. Wie zijn club wil helpen, moet dus zijn mondmasker dragen."



Deze week is er al snel bekervoetbal. "We zijn al aan het spreken met de clubs om te bekijken hoe we het strikter kunnen opvolgen. Er zijn al sancties besproken met de clubs. Als bepaalde zaken zich blijven herhalen, dan zullen we strenger optreden. Individuen kunnen uit het stadion gehaald worden, eventueel voor een langere tijd."