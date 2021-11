Nieuwe Cercle-coach Thalhammer: "We zullen de fans overtuigen"

"We zullen de fans overtuigen"

Voorzitter Goemaere: "Begrip voor emoties bij de fans"

Ook voorzitter Vincent Goemaere nam het woord. Hij probeerde achterban te sussen en gaf uitleg bij de timing van Vanderhaeghes ontslag. "Die was misschien vreemd, maar gezien de persoonlijke situatie van Yves werd dit pas gisteren doorgevoerd", vertelde Goemaere, die het ontslag uitstelde omdat Vanderhaeghe recent zijn vader verloor.



"Ik heb begrip voor de emoties bij de fans. Yves blijft voor ons een topmens, we hebben veel respect voor hem. Maar ons puntentotaal is niet voldoende. De beslissing gaat uiteraard niet over de persoon Yves maar over de sportieve situatie. De 17e plaats in de stand strookt niet met onze ambities. We moeten punten pakken, er zijn geen excuses meer."



"Het enige dat nu kan helpen, is resultaten boeken. Deze actie was niet tegen Cercle en de fans, maar voor Cercle. Er ligt een plan op tafel om de resultaten te behalen die Cercle verdient. Wij moeten nu door deze situatie. Ik heb veel over mijn hoofd gekregen, ik sta dan ook in de frontlinie. Maar nu moeten we de bal gewoon tussen de palen krijgen."



Sinds AS Monaco in 2017 Cercle Brugge overnam, heeft groen-zwart de reputatie van trainerskerkhof. "Ik ga niet volledig akkoord dat alles vanuit Frankrijk georganiseerd wordt", reageerde Goemaere.



"Sinds de komst van Oleg Petrov is er een duidelijke visie. Er is een managementteam ter plaatse en de beslissing worden ook ter plaatse genomen. Ik denk echt wel dat we de juiste stappen aan het zetten zijn en ik ben de eerste die predikt dat we stabiliteit en continuïteit nodig hebben. Maar er is nog werk aan de winkel, dat is meer dan duidelijk."