NBA: Stephen Curry toont topvorm richting 2 topduels tegen Phoenix

De volgende 2 partijen van Golden State zijn tegen Phoenix, dat met 17-3 in de nek hijgt. De Suns wonnen hun laatste 16 (!) wedstrijden, de Warriors hun laatste 7. Dinsdag is er een treffen in Phoenix, vrijdag in San Francisco.

Tweets over LA Clippers-Golden State Warriors:

James leidt Lakers naar zege tegen Pistons

Na de spectaculaire nederlaag na 3 verlengingen (137-141) vrijdag thuis tegen Milwaukee knoopten de Lakers weer aan met de zege. LeBron James ging tegen Detroit voorop in de strijd met 33 punten, 9 assists en 5 rebounds.

Bij 70-56 in het derde kwart leek het moeilijkste achter de rug voor de Lakers, maar de Pistons knabbelden beetje bij beetje aan hun achterstand. Jerami Grant was met 32 punten de bewerker van de comeback, maar die strandde op 4 puntjes (110-106).



Het was de zesde nederlaag op een rij voor Detroit. LA won pas een derde keer in 8 duels, Russel Westbrook (25 ptn, 9 ass) en Anthony Davis (24 ptn, 10 rbs) deden mee hun duit in het zakje.



De partij was ook het weerzien tussen James en Isaiah Stewart. Die twee raakten op 21 november betrokken in een incident, wat de eerste een match schorsing en de tweede twee duels kostte.