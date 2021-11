FIFA schuift het WK voor Clubs in de VAE door naar februari 2022

Het WK voor clubs wordt normaal gesproken in december gehouden. Het toernooi zou in Japan plaatsvinden, maar de Japanse voetbalbond besloot in september de organisatie terug te geven vanwege de coronapandemie.

De FIFA vond in de Verenigde Arabische Emiraten een nieuwe organisator. Al Jazira mag als kampioen van de emiraten meedoen.

Het Braziliaanse Palmeiras won zaterdag opnieuw de Copa Libertadores en vertegenwoordigt Zuid-Amerika op het WK voor clubs.

Andere deelnemers zijn het Mexicaanse Monterrey (winnaar Concacaf CL), het Saudische Al Hilal (winnaar Aziatische CL), het Egyptische Al Ahly (winnaar Afrikaanse CL) en het Nieuw-Zeelandse Auckland City.

Het WK voor clubs van 2020 werd begin dit jaar gespeeld in Qatar. Bayern München won het toernooi.