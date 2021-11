Een blik in de toverhoed van Tarik Tissoudali, de meest onvoorspelbare dribbelaar van België

Zijn naam allitereert niet toevallig met "tovenaar". Bij AA Gent worden de kunstjes van Tarik Tissoudali (28) steeds onvoorspelbaarder. Voor één keer verklapt een magiër zijn geheimen, die liggen op de Amsterdamse pleintjes. "In de buurt wist iedereen het: Tarik gaat het maken."

“Ik ga het nooit vergeten. Het was een wedstrijd bij de amateurs van Sparta Nijkerk en Tarik pakte uit met een schijntrap. Vier tegenstanders - inclusief de keeper - vielen allemaal tegelijk om. Alsof ze een kogel in de knie hadden gekregen. Tarik tikte de bal vervolgens eenvoudig binnen.” Aan het woord is Omar Tissoudali, broer van Gent-revelatie Tarik en zelf zaalvoetballer op het hoogste niveau. Hij weet als geen ander hoe zijn “kleine bro” belagers als een volleerd tovenaar op het verkeerde been kan zetten.

In de Jupiler Pro League kunnen ze er ondertussen over meespreken. Tegen Standard schitterde Tissoudali opnieuw met onnavolgbare bewegingen en twee goals. De compilatie van zijn klasseflitsen dit seizoen is stilaan indrukwekkend.

De wortels van die dribbels liggen in Amsterdam. Op de pleintjes van de Nederlandse hoofdstad draait Tissoudali al op jonge leeftijd zijn buurtgenoten misselijk. “Het Amsterdamse straatvoetbal zit nog steeds in mijn bloed”, vertelt de aanvaller. “Daar heb ik het meest geleerd. Ook op vlak van mentaliteit - ik ben, denk ik wel, een lefgozertje op het veld. Als ik de bal verlies bij een dribbel, probeer ik het steeds opnieuw.”

Gescheurde schoenen

Ook Omar herinnert zich hoe Tissoudali van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op het Van Beuningenplein in Amsterdam-West te vinden was. “Daardoor liep hij altijd met gescheurde schoenen rond”, lacht hij. “Die gingen heel vaak stuk door op de stenen te spelen. Soms zag je zelfs zijn kousen. Maar gaf Tarik een halve centimeter en hij deed iets met een bal.”



Iedereen in onze buurt wist: Tarik gaat het maken. Ook de broer van Abdelhak Nourri herhaalde dat steeds. Broer Omar Tissoudali

Als supporter van Real Madrid dweept Tissoudali met de dribbels van Zinédine Zidane en Ronaldo - eerst de Braziliaan, wat later de Portugees. Maar het meest spiegelt hij zich aan een opvallende naam. “Jermaine Vanenburg, een legende in het straatvoetbal en mijn buurman. Ik keek op naar hem en probeerde zijn bewegingen te kopiëren.”

Op het gras toont Tissoudali zich eveneens met dribbels en goals bij amateurclubs DWS, Young Boys, Argon en Sparta Nijkerk. Alleen blijft een stap naar de Nederlandse top uit. “Bij de A-junioren had Tarik eens de kans om naar Groningen te gaan, maar de voorzitter van Young Boys zag mijn broer liever niet vertrekken en gaf foute informatie", zucht Omar. "Nochtans wist iedereen in onze buurt: Tarik gaat het maken. Ook de broer van Abelhak Nourri (het supertalent van Ajax dat een hartaanval kreeg, red.) herhaalde dat steeds. Het was gewoon wachten op die kans."

Bovenlichaam

Om zijn droom op een profbestaan na te jagen beslist Tissoudali om nog harder te werken aan zijn zwakke punten. Zo werkt hij zich in het zweet op het strand met een sprinttrainer om zijn snelheid op te schroeven. Het harde werken loont uiteindelijk: bij tweedeklasser Telstar krijgt Tissoudali in 2014 eindelijk zijn kans als prof. En kijk, zeven jaar en enkele tussenstops later schittert de Nederlander op de Belgische velden met AA Gent.

“Toch zie ik nog steeds de bewegingen van vroeger op de pleintjes terug”, grijnst Omar. “De tegenstander weet wat Tarik gaat doen, maar kan hem toch onmogelijk pakken.”

Soms voel ik dat verdedigers me het liefst van al een doodschop willen geven. Tarik Tissoudali

Maar wat is het geheim van Tissoudali? “Eigenlijk niet mijn trucjes, maar wel de bewegingen met mijn bovenlichaam", verklapt hij. "En ik kan goed voorspellen wat een verdediger gaat doen. Daar anticipeer ik op. (lacht) Soms voel ik dat ze me het liefst van al een doodschop willen geven. Zulke agressieve jongens heb ik nog het liefste, want je weet dat ze zullen instappen.”

En dan zijn ze nog voor ze het goed en wel beseffen slachtoffer van een tovertruc van Tissoudali.