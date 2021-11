Drievoudig wereldkampioen snooker valt in slaap tijdens match: "Wil me excuseren"

Het was een moment dat niet aan de televisiecamera's ontsnapte.

Snooker-topper Mark Williams wreef zich op het einde van het vijf frame van zijn duel tegen Anthony Hamilton even in de ogen, zakte onderuit in zijn stoel en leek zelfs enkele seconden in slaap te vallen.

Na afloop gaf de Engelsman toe dat dat ook effectief het geval was. "In mijn dertig jaar als prof heb ik dit nog nooit meegemaakt", verontschuldigde Williams zich.

"Dit is de eerste keer dat ik in slaap val in een stoel. Mijn hoofd ging naar beneden en toen ik weer wakker werd, had ik enkele seconden geen flauw idee waar ik was. Het was een beetje gênant, maar ik was kapot."