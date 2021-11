Dit is de laatste elektrische Mercedes van Stoffel Vandoorne

De Formule E-rijders verzamelen deze week op het circuit van Valencia om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Wereldkampioen Mercedes doet dat met de Nederlander Nyck de Vries en onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

De Vries kroonde zich vorig seizoen tot de allereerste officiële wereldkampioen in de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Vandoorne eindigde op de 9e plaats en hielp Mercedes mee aan de titel bij de teams. "Never change a winning team", geeft de Duitse renstal mee.

"Continuïteit is belangrijk in de Formule E", weet Vandoorne. "Het verschil tussen de rijders en de teams is zo klein, dat een goede verstandhouding met de hele crew erg belangrijk wordt."

"Je moet elkaar echt begrijpen, duidelijk kunnen maken wat je nodig hebt van de auto om te kunnen verbeteren en prestaties neer te zetten."