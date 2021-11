David Goffin (30) is gemotiveerd na mager jaar: "Hoop op blessurevrij seizoen"

"Ik hoop vooral een volledig seizoen te kunnen spelen, zonder blessures. Ik wil weer genieten op de baan, spontaan spelen. En zo moet ik sterker worden en wil ik weer resultaten boeken. Natuurlijk heeft de concurrentie niet stilgezeten. Het was voor mijn blessure niet makkelijk en dat zal het nu ook niet zijn. Maar ik geloof in mijn kwaliteiten en wil weer mijn beste niveau halen."

"Ik heb mijn tijd genomen om me goed te verzorgen en om sterker terug te keren. Dat lijkt te lukken. Ik heb nog een maand voor ik naar Australië wil vertrekken en alles ligt op schema. Als je weer naar overal wil lopen op de baan, is dat een goed teken", lachte hij.

"Maar nu gaat het goed", vertelde hij vanuit Monaco. Daar stond hij voor het eerst sinds lange tijd de pers te woord. "Ik ben nu twee of drie weken echt intensief aan het trainen en mijn knie speelt niet op. Ik ben fysiek bijna helemaal top en dat is toch het allerbelangrijkste."

David Goffin viert volgende week zijn 31e verjaardag en zijn wens is misschien wel om een heel jaar blessurevrij te blijven. De Luikenaar moest op 9 september al vroeg een punt achter zijn seizoen zetten door knieproblemen. Hij won afgelopen seizoen amper 14 matchen en tuimelde in de ATP-ranking naar plek 39.

Goffin traint bij Ferrer: "Interessant om tips te krijgen"

Beginnen doet David Goffin dus in Australië, al ligt het precieze schema nog niet vast. Wel zeker is dat hij deze maand eerst een exhibitietoernooi speelt in Caen. "Ik mis het competitieaspect. En het is goed om enkele weken voor het seizoen eens een paar matchen te spelen om te zien waar ik al sta."

In de tussentijd traint Goffin bij ex-topper David Ferrer in Valencia. "We zochten een plek om te trainen en daar waren we meteen welkom." Over een verdere samenwerking werd er niet gesproken. Germain Gigounon blijft de coach van Goffin. "Maar het is wel interessant om tips te krijgen van een wereldtopper. Het is goed om eens te weten hoe hij naar mijn tennis kijkt."

Goffin lijkt de tennisvreugde dus opnieuw gevonden te hebben. Heeft de Luikenaar ook al verder in de toekomst gekeken? "Ik heb de voorbije maanden niet zo hard aan mijn revalidatie gewerkt om er dan nog maar 6 maanden voor te gaan. Ik heb denk ik nog 4 à 5 jaar in mij. Dat is het doel."

"Als je 20 bent, dan speel je onbezorgd en wil je alles. Nu ken ik mezelf beter en weet ik ook goed wat ik kan en wat niet. Dat helpt mij. Ik ben nog enorm gemotiveerd."