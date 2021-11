"Overgeven om aan gewicht te komen", topsporters getuigen over hun eetstoornis

Centraal in de reeks staat het mentale welzijn van de sporters. De getuigen zijn of waren allemaal Vlaamse professionele atleten. De meesten zijn nog actief, enkelen zijn recent gestopt.Zo zijn er getuigenissen van onder meer Frank Boeckx (voetbal), Ann Simons (judo), Louise Carton (atletiek) en Hélène Rousseaux (volleybal).

Ze spraken zich openlijk uit: de druk op topsporters is enorm, de verwachtingen zijn hoog, de doelstellingen soms onrealistisch. In de eerste uitzending spreken ze allemaal over de eetstoornis die ze ontwikkeld hebben tijdens hun loopbaan.



Volgende week komt de druk van coach/omkadering aan bod, in de laatste aflevering is er aandacht voor depressies/burn-outs.

Herbekijk de eerste aflevering op VRT NU.