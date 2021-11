PJ Hannes na 5 jaar naar kampioenschap: "Zaterdags werk ik tot 4u 's nachts"

Pieter-Jan Hannes finishte vanmiddag in Roeselare als 4e Belg in de CrossCup. De manche gold ook als EK-selectiewedstrijd.

Die prestatie moet in principe volstaan voor een ticket naar het EK veldlopen in Dublin. Het zou het eerste individuele toernooi worden voor Hannes sinds de Spelen van Rio in 2016.

In 2018 plaatste Hannes zich wel nog voor de Mixed Relay op het EK veldlopen in Tilburg.



"Dat ik me heb kunnen plaatsen, daar ben ik heel trots op", zegt Hannes."Het was ongelofelijk ploeteren. Het was een veldslag met als enige vraag wie er zou breken."

"De zware regenval was in mijn voordeel, omdat ik goed door de modder loop. Bij het ingaan van de laatste ronde moest ik nog 10 seconden dichten voor de top 4."

"Aan de finish ben ik veel sneller met mijn verleden als 1.500-meter-loper, dus toen wist ik eigenlijk al dat ik het zou halen."