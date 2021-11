Noa Lang bijt van zich af: "Ik doe wat ik wil, ik bepaal hoe ik juich"

Lang geleden dat je man van de match was. Hoe blij ben je daar mee?

"Zoals het hoort."



Waarom legde je dat vingertje op je mond?



"Mensen praten veel, dan laat ik het even weten."



Welke mensen zijn dat?

"Mensen weten het zelf, ik ben klaar. We hebben gewonnen, ik heb een goal en een assist. Verder ga ik er niet veel over zeggen, we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste."



Was je ontgoocheld in wat gezegd werd?

"Nee, dat interesseert me niets, dat laat ik vandaag weer zien. Ik doe wat ik wil, ik scoor en ik bepaal hoe ik juich."



Tevreden dat het eindelijk gelukt is om weer te scoren?

"Ja, tuurlijk, scoren was een tijdje geleden, maar een assist voelt voor mij net als een goal. Maar dan hoor je niemand praten, het is mijn zevende assist, dat is prima zo. Er is nog ruimte voor verbetering. Ik ben nog lang niet op mijn best, maar dat weet iedereen. Maar, we zijn los."



Hoe komt het dat je minder scoorde?

"Ik heb minder kansen gekregen, maar volgens mij is het mijn zevende assist, voor mij is dat even belangrijk als een goal."



Ploegmaats probeerden je wel rustig te houden. Heb je dat nodig?

"Daar zijn we een team voor. Ik ben ze gewoon dankbaar dat ze dat doen, ze proberen me te helpen. Daarvoor zijn we een team."



Jullie hebben mentale veerkracht getoond, dit is een belangrijke zege.

"We zaten natuurlijk in een dip, maar dat is tijdelijk, we zaten in de hoek waar de klappen vallen, maar laat dit het begin zijn van een mooie reeks."



Vorig jaar 15 op 15 na zege in Genk, denk je dat het nu ook een kantelmoment kan zijn?

"Tuurlijk, maar we moeten het laten zien op het veld, ik ga niet met mijn mond praten. We moeten het laten zien en over een paar dagen zijn we hier terug voor de beker."