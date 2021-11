NBA: 39 punten van Kevin Durant volstaan niet om Phoenix Suns van 16e zege op rij te houden

De kraker tussen de Brooklyn Nets en de Phoenix Suns was een duel tussen de leider van de Eastern Conference en de nummer 2 in de Western Conference.

De Suns begonnen verschroeiend aan de partij en leidden na het 1e quarter met 20-34. In het laatste speelkwartier gaf Brooklyn met puntenkanon Kevin Durant - hij was in zijn eentje goed voor 39 punten en 9 assists - nog fors tegengas. Maar dat volstond niet.

Devin Booker (30 punten) en Chris Paul (22 punten, 8 rebounds) leidden de bezoekers naar een 107-113-zege, de 16e opeenvolgende zege voor de Suns.

Dat is slechts één zege minder dan het clubrecord uit het seizoen 2006-2007. Steve Nash maakte toen het mooie weer bij de Suns. Vandaag is hij trainer van Brooklyn.

De Nets blijven ondanks de 6e nederlaag van het seizoen (tegenover 14 zeges) aan de leiding in de Eastern Conference. Ze voelen wel de hete adem van de Miami Heat en de Washington Wizards (13 zeges, 7 nederlagen), die gisteren allebei wonnen.



In de Western Conference volgen de Phoenix Suns (17 zeges, 3 nederlagen) in het spoor van de Golden State Warriors (17 zeges, 2 nederlagen).