Misstap in de modder: veldloopster Vandenbussche luistert niet naar seingever en ziet EK-ticket in rook opgaan

Het was Hanna Vandenbussche die in de eerste kilometers het kopwerk voor haar rekening nam. In haar zog nam ze Lisa Rooms en Nina Lauwaert mee.

Na een drietal kilometer liep het mis. Vandenbussche sloeg linksaf, terwijl haar collega veldloopsters de rechtse afslag namen. Een seingever probeerde haar nog op andere gedachten te brengen, maar daar had ze geen oren naar. Vandenbussche kroop onder de paraplu van de man en koos haar eigen pad.

Lisa Rooms en Nina Lauwaert waren gaan vliegen. Vandenbussche deed er nog alles aan om de kloof te verkleinen, maar ze kwam niet dichter.

"Ik ben heel teleurgesteld", zei ze na de race. "Na 3km ben ik verkeerd gestuurd en botste ik tegen iemand."

"Ik heb hier naartoe geleefd en was klaar voor de EK-selectie. Ik dacht echt dat het mijn wedstrijd ging worden. De modder speelde in mijn voordeel en ik voelt me ook goed."