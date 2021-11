Luca Brecel bevestigt zijn goede vorm met zege tegen nummer 25

In de tweede ronde in York spelen de snookerspelers om 11 frames. Luca Brecel liet de wedstrijd ook uitdraaien op 11 frames.

Na een sterk begin, met een maximale break van 112 in de opener, liet hij Ford de regie overnemen. Bij 5-4 had de 38-jarige Engelsman de sleutel in handen om Brecel naar huist te sturen, maar het lukte hem niet.

Onze 26-jarige landgenoot maakte gelijk in een felbevochten 10e frame (61-45), in het elfde frame deed hij de Engelsman de das om (56-8).

In de derde ronde neemt Brecel het nu op tegen de 40-jarige Schot Stephen Maguire. Een speler met veel ervaring. Hij won het toernooi al in 2004 en haalde ook twee keer de finale.