Kirsten Flipkens sluit Amerikaans avontuur af met winst en nederlaag

In Indian Wells vond deze week het World Team Tennis plaats. Samengestelde teams namen het tegen elkaar op in het enkel- en dubbelspel.



Kim Clijsters en Kirsten Flipkens verdedigden de kleuren van New York Empire. Op de slotdag kwam Clijsters net als daags voordien niet in actie.



Kirsten Flipkens gaf wel het beste van zichzelf en triomfeerde tegen de San Diego Aviators in het enkelspel. Ze versloeg de Amerikaanse Caroline Dolehide met 5-1.



Tegen diezelfde Dolehide en Coco Vandeweghe moest Flipkens (met Quinn Gleason) het hoofd buigen in het dubbelspel.

New York Empire haalde het van de San Diego Aviators met 23-19, maar sloot het toernooi toch af op de 5e en laatste plaats.