Hier viel de beslissing in Besançon: Toon Aerts schuift weg en tackelt Eli Iserbyt "Je moet vooruit hé manneke"

De beste 2 veldrijders van het moment vochten in Besançon een felle, maar prachtige strijd uit. Op een vettig parcours was niet alleen kracht, maar ook behendigheid van tel. In de voorlaatste ronde schatte Toon Aerts een afdaling verkeerd in. De nummer 2 in de wereldbeker ging onderuit, bij het rechtkrabbelen leek het alsof hij Eli Iserbyt probeerde te tackelen.