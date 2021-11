CrossCup Roeselare: Somers klopt topfavoriet Kimeli (die stilvalt in slotmeters)

Kimeli krijgt klop van de hamer

De vierde plaats was voor Ruben Querinjean, maar die komt voor Luxemburg uit. Daardoor lijkt de kans bijzonder groot dat ook de nummer vijf van zondag naar het EK veldlopen in Dublin mag en dat was Pieter-Jan Hannes. De afscheidnemende Lander Tijtgat verloor onderweg zijn schoen en viel even uit de top 40. Hij zette nog een dijk van een inhaalrace neer en finishte als 13e.

In de laatste rechte lijn kwam Nikolaï Saké, de sensatie van dit winterseizoen, nog langszij bij Kimeli. Het werd een fotofinish, maar Kimeli kreeg uiteindelijk toch de tweede plaats toegewezen.

Topfavoriet Isaac Kimeli leek bij de mannen op weg naar een lange solo, maar viel in de slotmeters volledig stil. Michael Somers had zijn wedstrijd veel beter ingedeeld en ging met de zege aan de haal.

Vandenbussche ploetert naar winst bij de vrouwen

Het was Hanna Vandenbussche die in de eerste kilometers het kopwerk voor haar rekening nam in afwezigheid van Mieke Gorissen en Eline Dalemans, allebei getroffen door het coronavirus.

Toen Lisa Rooms overnam, moest Vandenbussche passen. Alleen Nina Lauwaert wist mee te schuiven op Schiervelde.

De 33-jarige atlete domineerde enkele jaren geleden even het Belgische veldlopen, maar kende nadien enkele mindere jaren. Nu lijkt Lauwaert dus haar beste vorm te hebben teruggevonden, want op twee rondes van het einde snelde ze weg van Rooms om solo naar de zege te lopen.

Sofie Van Accom eindigde als 4e, Elodie Van den Abbeele maakte de top 5 compleet. Roxane Cleppe werd eerste belofte.

Of Lauwaert en ook Rooms naar het EK in Dublin mogen, zal pas dinsdagochtend blijken. Dan velt de selectiecommissie van Belgian Athletics haar oordeel. Bij de vorige editie van het EK veldlopen in 2019 stuurde Belgian Ahtletics geen enkele vrouw uit omdat het niveau als onvoldoende hoog werd ingeschat.