Cercle Brugge zet Yves Vanderhaeghe op straat ondanks zege tegen KVM

De 3-1-overwinning tegen KV Mechelen was de eerste thuiszege van Cercle Brugge dit seizoen. De Vereniging blijft wel vastgespijkerd op de voorlaatste plaats.

De 51-jarige Vanderhaeghe was sinds februari dit jaar aan de slag bij Cercle. "We willen Yves oprecht bedanken voor zijn inzet, passie en strijd in onder meer de redding van vorig seizoen", luidt het in een persbericht van Cercle.

"Dit seizoen staat Cercle na 16 wedstrijden slechts op een teleurstellende 17e plaats in de Jupiler Pro League met 13 punten (op 48)."

"Hoe moeilijk het ook is om deze beslissing te nemen, de sportieve resultaten zijn na 16 wedstrijden onvoldoende en een coachwisseling is essentieel. Cercle zal heel binnenkort (morgen) dan ook een nieuwe coach voorstellen."

"Cercle wil Yves Vanderhaeghe nogmaals bedanken voor zijn inzet en wenst hem oprecht het allerbeste toe in zijn verdere toekomst."