"Timing van Scheldecross valt slecht, we hebben geen risico genomen"

Met de Scheldecross is de eerste veldrit gesneuveld door de vierde coronagolf. Waarom kan de wereldbekermanche in Antwerpen zaterdag niet doorgaan? "We kunnen nieuwe maatregelen onmogelijk op zo'n korte termijn realiseren", luidt het bij organisator Golazo.

De beslissing om de Scheldecross af te gelasten kwam onverwacht. Ook voor Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, dat de Wereldbeker veldrijden organiseert. Hij reageerde bij Het Laatste Nieuws "verbaasd" op het nieuws. Want met de huidige maatregelen is het perfect mogelijk om een buitenactiviteit mét toeschouwers te organiseren. Waarom heeft Golazo, de organisator van de Scheldecross in Antwerpen, dan toch de handdoek in de ring gegooid? Christophe Impens somt drie specifieke redenen op: "De VIP-tent, typisch voor een cyclocross, valt nu onder de strengere horecamaatregelen en we zouden de capaciteit enorm moeten verhogen om daaraan te voldoen. Bovendien moet je de mondmaskerplicht kunnen handhaven." "Bij een cross hoort een plezante en sfeervolle publiekstent en dat is nu onmogelijk. Als we organiseren, dan willen we het goed en correct doen en die waarborg kunnen we nu niet geven." "Met de nieuwe maatregelen moet je ook aan 'crowd control' doen op het terrein en dat zien wij op zo'n korte termijn niet haalbaar. Dat kunnen wij niet handhaven."

De timing valt heel slecht. We moesten snel beslissen en hebben geen risico genomen. Christophe Impens (Golazo)

De Scheldecross is de eerste veldrit die niet zal doorgaan. "Ik kan me niet uitspreken over andere veldritten. Elke cross is een andere situatie", wil Impens niet vergelijken. "Bij ons valt de timing heel slecht. We moesten nu een beslissing nemen en we hebben geen risico genomen." Waarom moest die beslissing zo snel genomen worden? "Normaal moesten wij maandag om 7 u. beginnen met op te bouwen op Linkeroever en het Koninklijk Besluit met de nieuwe maatregelen is pas zaterdag verschenen." "We hebben dat goed bestudeerd en veel informatie ingewonnen. En als we zien welke maatregelen wij zouden moeten nemen, dan lijkt dat onmogelijk om dat op korte termijn te realiseren. We hebben beslist om onze teams maandag niet te laten starten met de opbouw."

"Ik hoop echt dat de WB-veldrit in Namen kan doorgaan"

Na Antwerpen is Namen, ook een organisatie van Golazo, de eerstvolgende veldrit voor de Wereldbeker in ons land. Komt die ook in het gedrang? "Namen is mijn persoonlijke baby, dus ik hoop echt dat die kan doorgaan", zegt Impens. "Maar wij wachten natuurlijk de beslissingen van het overlegcomité op 15 december (Namen is op 19 december, red) af. Als we die beslissingen kennen, dan gaan we samenzitten met de stad Namen om te zien wat er wel en niet kan." "Laat ons hopen dat de cijfers tegen dan al drastisch gedaald zijn. We zullen ook beter voorbereid zijn tegen dan, het is niet dat we in Namen maandag al moeten beginnen te bouwen zoals in Antwerpen het geval is."

"Dat er minder volk zou komen, dat lijkt me een evidentie"