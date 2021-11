Wout van Aert: "Ik ben er zeker van dat het volgende week heel veel pijn zal doen"

"Groot vraagteken"

"Het is ook voor mij een groot vraagteken of ik meteen zal meedoen voor de prijzen", gaat de Belgische kampioen voort. "Ik denk dat ik zeker in het begin wat ritme zal missen."

Wat vindt Van Aert van zijn conculega's dit seizoen? "Ik heb echt genoten van de wedstrijden die ik al gezien heb. Er is altijd heel veel strijd, vaak tot in de finale. Ik ben benieuwd hoe ik daar zelf zal tussen passen. Volgens mij is zeker het niveau van Eli Iserbyt serieus omhoog gegaan. Dat is indrukwekkend."

"In de zetel lijkt het allemaal heel gemakkelijk. Het zal vandaag misschien een goede wake-upcall zijn om er nog een week goed in te vliegen."

Wout van Aert was in Kortrijk aanwezig op uitnodiging van één van zijn persoonlijke sponsors. Volgende week duikt hij in Boom zelf een eerste keer het veld in. "Ik kan nu eens van dichtbij bekijken hoe hard ze wel niet gaan", zei Van Aert bij Renaat Schotte vlak voor de start van de mannencross.

"Alles bereikt in het veld"

De Grote Drie (Van Aert, Van der Poel, Pidcock) nemen het normaal gezien een eerste keer tegen mekaar op in Dendermonde (26/12). "Het is mooi dat de mensen er zo naar uitkijken", zegt Van Aert.

"Maar ik wil toch ook een kanttekening maken. De jongens die nu rijden zijn op en top prof en hun niveau is heel hoog. Ik ben er zeker van dat het volgende week heel veel pijn zal doen en dat het niet gemakkelijk zal zijn om hen te volgen."

"Het is belangrijk dat de media en de mensen dat begrijpen. Hun niveau mag zeker naar waarde geschat worden. Er moet niet altijd bij gezegd worden dat wij (Van der Poel, Pidcock en Van Aert, red) niet meedoen."

Het crossprogramma van Van Aert is ondertussen bekend. Wat na het BK in Middelkerke? "Dan vertrek ik op ploegstage met het oog op het wegseizoen. Ik zal op tijd terug zijn voor de overige veldritten, maar het blijft voorlopig bij het programma dat is uitgestippeld tot aan het BK. We zien in de loop van het crossseizoen wel hoe het gaat."

Trekt Van Aert eind januari naar de Verenigde Staten voor het WK? "Natuurlijk is wereldkampioen worden een hoofddoel", antwoordt hij. "Ik heb drie truitjes in de kast hangen en het zou heel mooi zijn om daar nog één aan toe te voegen. Maar in het veld heb ik alles ondertussen bereikt en mijn focus is meer verschoven naar de weg."

"Als het nodig is, wil ik daar dan ook opofferingen voor maken. Dat zou zeker met pijn in het hart zijn. Zeker met de jetlag die erbij komt, is het een uitdaging om dat te combineren", rondt Van Aert af.