Valverde (41) stopt na volgend seizoen: "Langer koersen heeft geen zin"

Alejandro Valverde vertoeft al 20 jaar in het profpeloton. Op zijn 41e staat zijn teller op 130 zeges.



In 2022 wil de oud-wereldkampioen nog een laatste keer alles geven op de fiets. "Ik hou er nog altijd van om te winnen. Maar het is niet zo dat ik er nog een jaartje zal bijdoen als ik in 2022 blijf winnen."

"Mijn beslissing is onomkeerbaar. 2022 is sowieso mijn laatste seizoen als wielrenner. Langer koersen heeft geen zin", is Valverde duidelijk in een interview met Marca.

"Ik koers al heel veel jaren op het hoogste niveau. Het is een heel grote opoffering om profrenner te zijn. De mentale en fysieke uitdaging is enorm."

"Volgend jaar word ik 42, ik kan niet eeuwig koersen. Ik moet aan mijn lichaam denken."