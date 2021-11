Pijnlijke comeback voor Michy Batshuayi: 0-4-nederlaag en uitgefloten

Eind oktober viel Michy Batshuayi uit met een verrekking. Hij miste zo de interlands van België tegen Estland en Wales. Dinsdag maakte hij als invaller zijn comeback in de CL-nederlaag tegen Ajax (1-2), vandaag stond hij in de basis tegen Giresunespor.

Het is een pijnlijke comeback in de basis geworden voor Batshuayi. Besiktas had geen verhaal: 0-4. De bezoekers bezorgden Besiktas al zijn vierde nederlaag op een rij in de competitie en dat konden de supporters niet echt smaken.

De spelers van Besiktas werden uitgefloten door de eigen fans en Batshuayi is ook op social media de kop van Jut. Door de nederlaag is Besiktas in de stand afgegleden naar de tiende plaats.