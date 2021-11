Palmeiras wint Copa Libertadores na knullig balverlies van Andreas Pereira

Flamengo was licht favoriet voor de finale, maar titelverdediger Palmeiras kwam in het Centenario-stadion in Montevideo (Uru) al na 6 minuten op voorsprong toen Veiga raak trof.



Met de Braziliaanse Belg Andreas Pereira in de basis kon Flamengo pas na de rust reageren. Gabriel Barbosa, geflopt bij Inter, sleepte 20 minuten voor tijd verlengingen uit het vuur met een welgemikt schot.



In de 1e verlenging nam Palmeiras opnieuw het voortouw na geklungel van Pereira. Deyverson profiteerde en schoof de bal voorbij een kansloze Flamengo-keeper Diego Alves: 2-1, meteen de eindstand.



Palmeiras is zo de eerste club sinds Boca Juniors in 2001 die haar titel kan verlengen in de Copa Libertadores. Eerder dit jaar versloeg Palmeiras Santos in de door corona uitgestelde finale van 2020.