Noppes voor Dimitri Van den Bergh tegen de Nederlander Noppert

In de eerste ronde liet Dimitri Van den Bergh knappe dingen na zijn covidbesmetting, vandaag was hij niet in zijn sas.

Van den Bergh begon nog goed, maar zijn niveau zakte snel. Met slechts 2 van zijn 12 pijlen op een dubbel (16,7%) gaf de Belgische speler niet thuis in Mineshead.



"The Dreammaker" neemt nu 3 weken rust. Om sterker voor de dag te komen op het WK. Het toernooi van het jaar begint op 15 december.