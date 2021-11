Matthias Casse sluit "geslaagd seizoen" af met goud op Grand Slam in Abu Dhabi

Met Alan Choebetsov kreeg Matthias Casse in de finale geen onbekende tegenover zich. Casse en Choebetsov stonden al twee keer tegenover elkaar, de laatste keer afgelopen zomer in de kwartfinales op de Olympische Spelen.



In beide confrontaties trok Casse aan het langste eind en dat deed hij in Abu Dhabi opnieuw. De Belg beheerste de kamp en wachtte geduldig af om zijn slag te slaan.



Choebetsov ging de golden score in met 2 bestraffingen en moest dus op zijn tellen letten. Dat werd uitstekend uitgebuit door Casse, die Choebetsov na 1'17 in de extra tijd vloerde met ippon.



Voor de 24-jarige Casse is het de 2e zege op Grand Slam-niveau. Vorig jaar won hij het prestigieuze toernooi van Parijs. Dit seizoen kroonde Casse zich al tot wereldkampioen, won hij zilver op het EK en brons op de Olympische Spelen.