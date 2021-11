Loena Hendrickx bevestigt met een 5e plaats op het hoogste niveau

Na een wat mindere oefening gisteren in de korte kür liet Loena Hendrickx vandaag weer zien wat ze waard is in de vrije kür. Op oosterse muziek schaatste ze zich naar een 5e plaats in het klassement.

Daar was ze zichtbaar blij mee. Met een glimlach stapte Hendrickx van het ijs. De 139.25 punten voor haar prestatie kon ze ook smaken. De drievoudige Rittberger ging vlekkeloos, een minder solide sprong kostte haar een hogere waardering.

De wedstrijd in Sotsji was de zesde en laatste in de serie grand prixs van dit seizoen. Begin deze maand vierde Hendrickx haar 22e verjaardag met een knappe 3e plaats in Turijn.