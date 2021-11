Geen Baloise Trek Lions in Val di Sole: "Willen in januari meespelen voor de truien"

Val di Sole staat voor het eerst op de kalender van de Wereldbeker veldrijden. Zoek op 12 december niet naar de vrouwen en mannen van Baloise Trek Lions.

Het team van Toon Aerts, Lars van der Haar en Lucinda Brand besliste om niet af te zakken naar Noord-Italië. "Dat is een keuze die we voor het seizoen al hadden gemaakt", zei manager Sven Nys vandaag vlak voor de Urban Cross in Kortrijk.

"Wij denken dat als je het volledige seizoen wil doortrekken met bijna elk weekend twee wedstrijden, dat je dan in de problemen komt. Zeker met de kerstperiode met tien wedstrijden op veertien dagen. Dat gaat te veel worden."

"We moeten dus keuzes maken in de hoop dat we in januari nog meespelen voor de truien. Daarom skippen we één weekend en ik denk dat dat het meest geschikte weekend is omdat er geen klassementswedstrijd op zaterdag is. Anders ben je er ineens twee kwijt."

Wereldbeker-eindwinst zit er dan niet meer in? "We hebben eigenlijk het algemene klassement van de Wereldbeker losgelaten met onze renners en we zien wel waar het schip strandt."