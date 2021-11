Darters Wright en Lewis krijgen het aan de stok: "Je bent een valsspeler"

Peter Wright, de nummer 2 van de wereld, zat bij een 0-3-achterstand tegen Adrian Lewis in vieze papieren, maar won uiteindelijk nog knap met 6-5. Toch ging het na afloop vooral over een akkefietje tussen de twee darters op het podium, waarbij zelfs de security tussenbeide moest komen.



De aanleiding? Een losliggende plank op het podium. Volgens Wright stond Lewis voortdurend te bewegen op die bewuste plank terwijl hij moest gooien. Lewis meende dan weer dat zijn tegenstander hem bewust uit zijn concentratie gehaald had door over die plank te beginnen.



De tweevoudige wereldkampioen trok flink van leer op Twitter. "Ik heb niks verkeerds gedaan. Ik begreep niet wat het probleem was, dus heb ik hem dat aan het einde van de wedstrijd gevraagd", schrijft Lewis.



"Hij heeft me met die losse plank bewust uit mijn ritme gehaald. Dat was zijn plan. Dat is respectloos van de nummer 2 van de wereld. Dan ben je een valsspeler. Toen ik aan de leiding stond, wist hij heel goed wat hij deed. Hij bracht me uit balans."



"Mensen zullen nu zeggen dat ik een slechte verliezen ben, maar ik zeg gewoon de dingen zoals ze gebeurd zijn. Ik heb niks te verbergen. Ik ben geen valsspeler."



Winnaar Wright suste: "Adrian is een geweldige speler en ik hou van hem. Ik hoop dat hij snel weer in de Premier League speelt, waar hij thuishoort."