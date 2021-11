Biatlete Lotte Lie wordt knap 15e in openingswedstrijd Wereldbeker

In het barkoude Zweden begonnen de vrouwen aan hun Wereldbeker biatlon met drie ronden van telkens 5 kilometer.

Onze landgenote Lotte Lie, die in Noorwegen woont, deed het vooral uitstekend bij het schieten. Ze miste slechts één keer en dat tijdens haar tweede reeks.

Lie finishte uiteindelijk op meer dan 3 minuten van de Tsjechische wereldkampioene Marketa Davidova, die iedereen degradeerde in Östersund met een winnende tijd van 42'43".

De Oostenrijkse Lisa Hauser werd tweede op 1'18", de Duitse Denise Herrmann derde op 1'23".

Voor Lie is het de op één na beste prestatie in haar Wereldbeker-carrière. Vorig seizoen werd ze al eens 9e in de sprint race in Nove Mesto.