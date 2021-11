Belgische aflossingsploeg mist Peking: "4 jaar lang is de ploeg verwaarloosd"

De vier WB-manches in oktober en november waren beslissend voor de olympische tickets. In Peking, Nagoya, Debrecen en Dordrecht konden de Belgische mannen op de 5.000 meter aflossing de toplanden niet verslaan.

En dus moet de Belgische ploeg de Winterspelen in Peking vergeten. Voor bondscoach Pieter Gysel komt de uitschakeling voor de Winterpelen niet echt als een verrassing.

"Het is een kwestie van investeren en dat hebben we niet gedaan", zegt hij. "Vier jaar lang is de aflossing verwaarloosd, er is te weinig gereden. Dan is het niet realistisch dat je denkt de Winterspelen te halen. Natuurlijk ben ik telerugesteld."

Dat was ook de gemoedstoestand van Desmet. "We konden de deur niet genoeg dicht houden. Ik ben blijven rijden en ben diep gegaan, maar het gat was te groot."



Gert-Jan Goeminne, een van de 4 Belgische mannen op het ijs, is niet 100 procent fit en dat betaal je op het hoogste niveau cash. "Ik hoopte dat het met één rit voor Gert-Jan beter zou gaan", zei Desmet. "Gisteren had hij ook al een zware dag."