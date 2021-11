WK U21 hockey in Zuid-Afrika uitgesteld door uitbraak coronavariant

"De veiligheid van alle personen die betrokken zijn met het WK is onze absolute prioriteit", laat de FIH weten. "Daarenboven hebben enkele deelnemende landen een reisverbod opgelegd naar Zuid-Afrika."

"Bijgevolg kan het WK niet plaatsvinden zoals eerst voorzien. Dat is erg teleurstellend, want een WK U21 is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge hockeyers. Daarenboven was het de eerste editie op het Afrikaanse continent", verklaart Thierry Weil, CEO van de hockeybond.

Het WK wordt uitgesteld, een nieuwe datum is nog niet bekend. Al belooft Weil dat die snel mogelijk volgt.

De Young Red Panthers werkten in Turkije hun voorbereiding op het WK af. De jonge hockeyploeg wou dit jaar beter doen dan de 6e plaats van 5 jaar geleden in Argentinië. Wanneer de U21 aan die opdracht mogen beginnen, wordt nog even afwachten.