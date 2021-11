WB shorttrack: Belgische aflossingsploeg (m) zet met gelukje stap richting OS

In de kwartfinales bleven de vier - Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne, Ward Pétré en Rino Vanhooren - naast Oekraïne en Turkije Japan voor. Alleen Canada was sneller. Vooral de fortuinlijke zege op Japan telde. "Het zat ons heel erg mee", stelde bondscoach Pieter Gysel vast. "Maar laat ik eerlijk zijn. Ons niveau was niet goed. Ik ben blij dat we nog een kans krijgen." Eerst was er een struikelpartij en vervolgens bleef Kota Kikuchi niet op de been. Omdat de Japanner daarbij werd gehinderd, is zijn ploeg toegevoegd aan de halve eindstrijd. Daarin schaatst ook Kazachstan, dat nog een kans maakt op een olympische startplaats. Een week eerder in Hongarije was het Belgische kwartet tegen Japan tamelijk kansloos geweest.

Zondag op 8e plaats in WB-stand en ticket is binnen

Door de halvefinaleplaats in Debrecen kwam Japan in de wereldbekerstand op de begeerde achtste plek. Frankrijk, dat in de kwartfinale werd uitgeschakeld, was negende. België was voor aanvang van de laatste krachtmeting tiende.



Zondagavond twee stapjes hoger betekent dat het ticket voor de trip naar Peking kan worden geboekt. "We hebben nog niets", waarschuwde Stijn Desmet.



"Het wordt zaterdag een kwestie van strategie", wist Gysel. "Als Kazachstan de finale haalt, dan zal Japan niet willen achterblijven. We schaatsen weer tegen Japan. Qua snelheid zijn ze gewoon beter."



Op de 1.000 meter kwamen naast Stijn Desmet Alexandra Danneel en Goeminne niet verder dan de eerste ronde. Desmet bereikte de kwartfinales, maar de prestaties van de andere twee waren daarvoor onvoldoende.



Desmet rekende in de sterk bezette serie voorbeeldig af met de Amerikaan Brandon Kim en de Kazach Nurtilek Kazhgali. De Chinees Zuwei Ren schakelde zichzelf met penalty uit en de Zuid-Koreaan Park In Wook kwam ten val.



Tineke den Dulk en Vanhooren werden al in de voorronde voor het hoofdtoernooi uitgeschakeld.