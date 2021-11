Waarom is Dessers ondanks vele goals geen basisspeler? "Hoort bij topclub"

In de pikorde bij Feyenoord moet Cyriel Dessers ondanks zijn vele goals nog altijd Bryan Linssen voorlaten. Het was niet toevallig vanwege een blessure van Linssen dat Dessers tegen Slavia Praag mocht invallen, met het bekende resultaat.

"De vraag of Cyriel geen basisplaats verdient, is terecht", zei coach Arne Slot na de 2-2 in Praag. "Maar hij moet concurreren met een spits die ook een basisplaats verdient. Als ik me niet vergis maakte hij (Linssen) er zondag nog twee."

"Dit hoort er nu eenmaal bij als je voor een topclub werkt. Als veel spelers het goed doen, moet je als coach ook wel eens een speler die het goed doet op de bank laten. Ik zie bij meer ploegen die hoog staan op de rangschikking spelers op de bank zitten waarvan wij allemaal denken dat ze goed genoeg zijn om te starten."

Slot wil wel niets afdoen aan de verdienste van Dessers. "Ik kan alleen maar mijn waardering uitspreken over hoe Cyriel het doet. Het betekent dat Bryan aan de bak moet. En dat doet hij ook."