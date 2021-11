Vincent Kompany: "Niet te veel uitspraken doen over laatste kans"

Niet alleen coaches John van den Brom en Philippe Clement staan zondag onder druk in Genk-Club Brugge, maar ook de bank onder Vincent Kompany begint stilaan warmer te worden. De Anderlecht-trainer trekt zaterdag met 1 zege in 8 competitiematchen naar Charleroi. "Na de wedstrijd tegen Kortrijk hebben we het vertrouwen in elkaar uitgesproken", vertelde Kompany op de persmeeting.

Anderlecht verloor ook maar 1 keer in dezelfde periode, maar met al die gelijke spelen schiet het natuurlijk ook niet op. Het staat 6e op 12 punten van leider Union. Vorige week tegen Kortrijk werd het 1-1, een domme rode kaart voor Raman bepaalde mee de uitkomst. “Het is een scherpe week geweest”, stak de coach van wal. “We hebben allemaal veel uren gedraaid en met veel intensiteit gewerkt." Na de wedstrijd tegen Kortrijk is er een groepsgesprek geweest, bevestigde Kompany. "Dat is zeker niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat het gelekt is", reageerde hij met een kwinkslag. Hij verklaart de bedoeling van zo'n gesprek nader: "Ik vind het belangrijk, ook in een groep met 12 nieuwe jongens, om de verwachtingen scherp te stellen naar elkaar toe. We zijn altijd kritisch voor elkaar, maar ook ondersteunend." Ook voorzitter Wouter Vandenhaute en sportief directeur Peter Verbeke waren bij het groepsgesprek aanwezig: "Dat is ook niet de eerste keer", beaamde Kompany. "Wij creëren een eigen groepsdynamiek. Zolang iedereen zegt wat hij denkt, is het een goed gesprek. Het vertrouwen in elkaar is ook uitgesproken."

"We zitten in het peloton, dit soort momenten horen erbij"

Kompany voelt de steun van het bestuur: "Die steun is niet onvoorwaardelijk, maar omdat ik hard werk, omdat ik objectief kijk naar problemen, omdat we allemaal wel weten wat de huidige situatie is van Anderlecht."

"Dat staat los van de resultaten op korte termijn. Als je naar het grotere plaatje kijkt zie je dat we in het peloton zitten op financieel vlak - we zijn niet meer de ploeg die 2 keer zoveel uitgaf als de tweede." "Als je in het peloton zit, weet je dat er af en toe met de ellebogen gespeeld zal worden en je niet los vooruit van het landschap kan genieten. Dit soort momenten horen erbij." "Die steun gaat dus om hard werken, objectieve analyses maken en vooral niet te veel in de emotie gaan die Anderlecht kan brengen. De perceptie is heel belangrijk in het voetbal. Maar die is dat alles perfect moet zijn en we elk jaar kampioen moeten spelen." "Dat is geen excuus voor dit moment, maar wel een factor die je mee in rekening brengt. Je weet dat je op een bepaald moment van het seizoen in dit soort toestanden komt."

Ik ben niet bezig met mijn eigen lot, ik ben bezig met mijn werk. Vincent Kompany