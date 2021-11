Van den Brom razend ambitieus: "Moeten gewoon 2 keer winnen van Club Brugge"

"Van tevoren zei ik dat we een resultaat moesten behalen. Het gelijkspel van gisteren was dat ook", zegt een opgeluchte John van den Brom daags na de 1-1 tegen Dinamo Zagreb.

KRC Genk sukkelde de afgelopen weken met een vormdip. Het spel werd bestempeld als "voorspelbaar". Een kritiek die de Nederlander pareert.

"Ons spel was misschien wat behoudender. We gaven de tegenstanders wat vaker de bal, omdat we wisten dat ze voetballend niet de oplossingen zouden vinden. We lokten ze uit hun tent om ze pijn te doen met onze snelle jongens voorin."

"Het was niet zo spectaculair als wat jullie van ons gewend zijn, maar de resultaten waren heilig", vult Van den Brom aan.