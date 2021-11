Van den Bergh bij laatste 32 op Players Championship, Huybrechts uitgeschakeld

Dimitri Van den Bergh maakte op de Players Championshop Finals zijn rentree op het allerhoogste niveau. Dancing Dimi was zichtbaar nog vermoeid na zijn coronabesmetting, maar wou het laatste majortoernooi voor het WK darts van volgende maand niet laten schieten.

Van den Bergh koestert geen mooie herinneringen aan het toernooi. De afgelopen 3 edities ging onze landgenooit roemloos onderuit in de eerste ronde. Daar wou "The Dreammaker" - met tape rond de elleboog - dit jaar verandering in brengen.

Met Madars Razma kreeg Van den Bergh een haalbare tegenstander voorgeschoteld. Een degelijke partij eindigt in 6-3 in het voordeel van onze landgenoot, die doorstoot naar ronde 2.

Morgen om 13.45 uur neemt Dimitri Van den Bergh het op tegen de Nederlander Danny Noppert, de nummer 17 van de wereld.